Trabalhador fica ferido após acidente com maquinário na PR-445

O acidente aconteceu na altura do KM 3

Um acidente com maquinário pesado foi registrado na manhã desta terça-feira (12), nas obras de duplicação da PR-445, em Mauá da Serra. Um rolo compactador caiu de um barranco e acabou capotando. O condutor ficou ferido.

O acidente de trabalho foi registrado na altura do quilômetro 03 da rodovia estadual. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao trabalhador.

Conforme informações dos socorristas, a vítima precisou ser imobilizada e encaminhada para o Hospital de Faxinal. Apesar dos ferimentos, o condutor do rolo compactador não corre risco de vida. As causas do acidente ainda serão investigadas.





