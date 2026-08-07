Trabalhador é encontrado morto em sítio na comunidade de Três Ranchinhos, em Ivaiporã

Homem saiu pela manhã para fazer um cercamento em um sítio, não retornou para casa e foi localizado sem vida

Um trabalhador foi encontrado morto em Três Ranchinhos, em Ivaiporã, na noite de quinta-feira (6), após desaparecer enquanto fazia um serviço de cercamento em um sítio. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque ele não retornou para casa até o fim da noite.

Segundo a Polícia Militar, o homem saiu cedo para realizar um serviço de cercamento na propriedade rural. Como não voltou e não fez contato com a família ao longo do dia, um conhecido acionou as equipes de emergência para iniciar as buscas.

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Os policiais e os bombeiros seguiram até a localidade de Três Ranchinhos. Durante as buscas, o trabalhador foi encontrado caído em um pasto da propriedade.

A morte foi constatada pela equipe do Corpo de Bombeiros no local. Em seguida, a Polícia Militar acionou a Polícia Científica e os demais órgãos competentes para a realização da perícia e a remoção do corpo.

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