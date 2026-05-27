Trabalhador de Ivaiporã morre em acidente durante troca de poste em Faxinal

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Um trabalhador de 39 anos, morador Ivaiporã, morreu após sofrer um acidente de trabalho na tarde desta terça-feira (27), na região do Papuã, em Faxinal. Ele participava da troca de postes por uma empresa terceirizada da Copel quando foi atingido pela estrutura.

A Brigada Comunitária Municipal foi acionada para prestar atendimento à ocorrência. Equipes de socorro encaminharam a vítima ao Hospital Juarez Barreto, mas o homem chegou à unidade sem sinais vitais.

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As informações iniciais apontam que o acidente aconteceu durante a execução do serviço na rede elétrica. A identidade do trabalhador não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização desta reportagem.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela perícia e pelos órgãos responsáveis. Novas informações poderão ser divulgadas após a investigação.

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