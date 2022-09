Trabalhador de Ivaiporã fica ferido após pular de rolo compactador

Da Redação

O episódio ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (2)

Um trabalhador de Ivaiporã sofreu um fratura no braço esquerdo durante acidente na Rodovia Nicolau Koltun, no acesso ao Distrito de Jacutinga, envolvendo um rolo compactador. O episódio ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (2), na descida da Pedreira Municipal.

Ricardo Ferreira Arruda, de 29 anos, estava conduzindo o maquinário que apresentou um problema mecânico, desligou e ficou sem freios. Ao perceber, que no final da descida, o rolo poderia tombar e acontecer algo mais grave, o maquinista conseguiu pular do veículo em movimento.

De acordo com testemunhas, ele foi socorrido com uma fratura no braço e levado para o Instituto de Saúde Bom Jesus. No relatório do Corpo de Bombeiros consta que os socorristas foram até o local, acionados às 12h50, desta sexta (2), para atender ocorrência de choque contra anteparo, indicando que o rolo compactador só parou ao bater no barranco. Apesar da colisão contra a árvore o maquinário sofreu poucos danos.

