Trabalhador de 33 anos morre por descarga elétrica na região

Claudemir Aparecido de Barros de 33 anos, morreu na tarde desta terça-feira (08) em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, enquanto trabalhava em uma propriedade rural localizada as margens da BR 376. Ele era morador de Lupionópolis e realizava o trabalho junto com o irmão.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um homem foi encontrado no local caído no chão, ao lado de um maquinário. A equipe médica do município foi acionada para realizar os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada para o hospital municipal. Ele recebeu todo o atendimento necessário, mas devido a gravidade por ter recebido uma descarga elétrica a vítima não resistiu e veio a óbito.

O irmão da vítima, João Batista Aparecido Barros de 24 anos, contou aos policiais que Claudemir estava manuseando um maquinário chamado picador e, em um certo momento que estava levantando uma plataforma de esteira, ela encostou em um fio de alta tensão. Neste momento, a vítima acabou sofrendo uma descarga elétrica. João ainda puxou seu irmão para longe do maquinário e aguardou a ajuda. Eles

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo.