Toyota Hilux é roubada após motorista trocar pneu furado na BR-376

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta sexta-feira (21) na BR-376, em Marilândia do Sul, após roubo de uma Toyota Hilux. A caminhonete foi levada por dois bandidos após o motorista parar para trocar um pneu furado.

O crime foi registrado no km 276 da rodovia. Após o roubo, o condutor procurou abrigo em um posto de combustível na região conhecida como Leão do Norte e chamou a PM.

Ele contou que o pneu do seu veículo Toyota Hilux furou. Ele fez contato com a seguradora do veículo para fazer a troca. Um funcionário da empresa que presta serviço para seguradora realizou o serviço. Neste momento, dois homens encapuzados chegaram ao local, sendo que um deles estava armado com uma pistola.

Os bandidos saíram com a caminhonete em direção a Mauá da Serra. Os ladrões levaram todos os documentos pessoais da vítima, além de dois cartões de crédito, joias e semi joias, dois aparelhos celulares e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. A chave do veículo Fiat Uno do prestador de serviço também foi levada, além de seu aparelho de telefone celular.

