Torre da Rádio T e casa em chácara são alvos de furto em Faxinal

A Polícia Militar registrou na noite de terça-feira duas ocorrências de furto em Faxinal. Foram alvos dos ladrões a torre da Radio T que fica localizada na estrada da Bufadeira e uma casa localizada numa chácara.

A primeira ocorrência foi registrada em uma chácara, por volta das 21h30. No local o solicitante relatou que esteve ausente da residência e ao retornar se deparou com a porta arrombada. A casa estava toda revirada e foi levado do local um botijão de gás de 13 quilos.

Uma hora depois, a equipe de serviço foi acionada para a estrada da Bufadeira. Onde o solicitante relatava que estava acompanhando via sistema de monitoramento um homem nas dependências da torre do transmissor da Rádio T.

Na chegada da equipe o autor havia se evadido. Posteriormente junto com o solicitante os policiais encontraram a cerca lateral e o alambrado interno cortados. A porta de acesso foi arrombada e os cadeados também foram cortados.

Foi dada falta de aproximadamente 200 metros de cabo de energia, uma fonte de 12 voltz, uma extensão de energia de 25 metros, e outra de 10 metros.

Os policiais realizaram patrulhamento nas imediações, mas sem êxito em localizar os suspeitos até o momento.

