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Torcida do Verdão de Ivaiporã e região vai em peso acompanhar Palmeiras x Jacuipense

Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis e cidades da região embarcaram nesta quarta (13) para acompanhar Palmeiras x Jacuipense no estádio do Café.

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 18:19:23 Editado em 13.05.2026, 18:19:18
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Torcida do Verdão de Ivaiporã e região vai em peso acompanhar Palmeiras x Jacuipense
Autor Torcedores de Ivaiporã e cidades do Vale do Ivaí seguem em caravana para apoiar o Palmeiras em Londrina - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A paixão pelo Palmeiras movimentou torcedores de Ivaiporã e do Vale do Ivaí nesta quarta-feira (13), que seguem para Londrina para acompanhar Palmeiras x Jacuipense, às 21h30, no estádio do Café, pela Copa do Brasil. Caravanas, vans e centena de torcedores em carros próprios partiram de várias cidades da região para prestigiar o Verdão de perto.

Em Ivaiporã, por exemplo, uma das maiores mobilizações foi organizada por Alexsandro Rodrigues de Souza, o Nenê, que reuniu 78 palmeirenses em um ônibus e um micro-ônibus. “Essa é a quinta vez que a gente organiza. Sempre contamos com apoio de amigos e parceiros para reunir esse pessoal. É uma felicidade enorme representar Ivaiporã e toda nossa região torcendo pelo Palmeiras”, afirmou.

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Segundo Nenê, a caravana reúne torcedores de Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli e outros municípios do Vale do Ivaí. “Hoje estamos levando praticamente o Vale do Ivaí para Londrina. Tem muita gente da região aqui para apoiar o Palmeiras”, destacou.

Entre os torcedores estava Bruno Guerra, que define o amor pelo Verdão como herança de família. “Sou palmeirense desde que nasci. Isso veio do meu avô, passou para meu pai, chegou em mim e agora estou passando para meu filho”, contou.

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Além da caravana, muitos torcedores também seguiram para Londrina em carros próprios. A expectativa é de estádio lotado e maioria palmeirense nas arquibancadas. “Não é todo dia que tem um jogo assim tão perto da gente. Hoje é dia de lotar e apoiar o Verdão”, completou Bruno.

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