Torcedores da região vão a Londrina assistir o Palmeiras

Da Redação

Juazeirense e Palmeiras decidem nesta quarta-feira (11) uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta da terceira fase do torneio mata-mata será disputado no estádio do Café, em Londrina (PR), e terá início às 19 horas.

continua após publicidade .

O Palmeiras costuma ter bom público quando atua em Londrina, e se depender dos torcedores palmeirenses do Vale do Ivaí a expetativa é de estádio lotado.

De Ivaiporã, por exemplo, uma caravana com um ônibus e uma Van está levando 60 torcedores para assistirem ao jogo.

continua após publicidade .

Torcedores estão confiantes com a classificação do Verdão. Veja: Juazeirense e Palmeiras decidem nesta quarta-feira (11) uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta da terceira fase do torneio mata-mata será disputado no estádio do Café, em Londrina (PR), e terá início às 19 horas. O Palmeiras costuma ter bom público quando atua em Londrina, e se depender dos torcedores palmeirenses do Vale do Ivaí a expetativa é de estádio lotado. De Ivaiporã, por exemplo, uma caravana com um ônibus e uma Van está levando 60 torcedores para assistirem ao jogo - Vídeo por: tnonline