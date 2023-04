Tombamento na BR-376 deixa caminhoneiro de Apucarana ferido

Da Redação

O motorista ficou ferido

Um caminhão carregado com rolos de tecido tombou na BR-376 na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra. O motorista, de Apucarana, ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 9h desta terça-feira (25).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve princípio de saque de carga e uma equipe precisou ficar no local. O motorista foi levado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O acidente aconteceu após a unidade PRF em Mauá da Serra.

Outra ocorrência

Suspeito de Mauá da Serra morre em confronto com a Rotam de Apucarana

Um homem, de 25 anos, suspeito de integrar uma quadrilha envolvida com roubo de carga morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Mauá da Serra, norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na manhã desta terça-feira (25) durante operação no município.

A equipe Rotam de Apucarana foi até Mauá para cumprir mandados de busca e apreensão. Em um dos alvos, na Rua São José, o homem, que seria um dos integrantes do grupo, teria sacado uma arma a atirou contra os policiais.

O homem foi atingido. Uma ambulância da saúde de Mauá da Serra foi chamada para socorrer o ferido, porém, ele morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

