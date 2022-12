Tombamento deixa motorista ferido e interdita trecho da BR-376

Da Redação

O acidente aconteceu por volta das 23h00, no km 291,7, da BR 376.

Um homem de 46 anos, ficou ferido após tombar um caminhão com placas de Campo Grande-MS na noite desta terça (20). O acidente aconteceu por volta das 23h00, no km 291,7, da BR 376.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Mauá da Serra/Marilândia do Sul, e ao fazer uma curva acabou tombando sobre a via. O caminhão transportava uma carga de 27 toneladas de frutas.

O condutor do veículo, foi socorrido por populares e encaminhado para atendimento médico em Mauá da Serra.

Com o tombamento, a carga de frutas obstrui a rodovia, sendo o fluxo sentido Marilândia do Sul desviado pela marginal. O transbordo da carga para destombamento já foi providenciado.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito para o levantamento das causas do acidente.

