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Tombamento de carreta seguido de batida de moto deixa dois feridos em Califórnia

Ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira entre Califórnia e Marilândia do Sul; cabine do caminhão chegou a atingir a barreira de concreto

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:29:15 Editado em 16.06.2026, 13:42:45
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Tombamento de carreta seguido de batida de moto deixa dois feridos em Califórnia
Autor Acidente foi registrado na noite de segunda-feira - Foto: PRF

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, na noite desta segunda-feira (15), no km 261 da BR-376, no trecho entre os municípios de Califórnia e Marilândia do Sul. A ocorrência teve início com o tombamento de uma carreta bitrem carregada com celulose, seguido pelo envolvimento direto de uma moto com placas de Apucarana.

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A carreta trafegava no sentido Califórnia a Marilândia do Sul quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo de carga tombou e a cabine foi arrastada até colidir contra a barreira de concreto que divide as pistas da rodovia. Na sequência, o motociclista acabou se envolvendo na batida. O acidente mobilizou equipes da concessionária Motiva Paraná, ambulâncias do município de Califórnia e o Corpo de Bombeiros.


Tombamento de carreta seguido de batida de moto deixa dois feridos em Califórnia
AutorFoto: PRF

Segundo os bombeiros, as vítimas já recebiam os primeiros socorros quando a corporação chegou ao local. O motociclista, de 38 anos, inspirava maiores cuidados por apresentar confusão mental e suspeita de trauma cranioencefálico (TCE), sendo imediatamente socorrido e encaminhado por uma viatura de suporte avançado da concessionária. Já o motorista da carreta foi atendido pela equipe médica de Califórnia. Ele estava consciente e sofreu apenas ferimentos moderados, como escoriações e contusões.

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Após o resgate e o encaminhamento dos feridos para unidades hospitalares da região, os bombeiros realizaram a sinalização de emergência e o isolamento da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para assumir o controle do tráfego na rodovia e realizar o registro do boletim de ocorrência.

De acordo com a corporação, o bitrem apresentava duas mangueiras e um sensor do sistema de freios ABS das carretas isolados e desconectados, comprometendo o funcionamento adequado do sistema. A PRF segue apurando as circunstâncias do caso.


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AutorFoto: PRF
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