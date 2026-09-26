Tombamento de carreta provoca lentidão no trânsito entre Marilândia e Califórnia
Acidente envolveu deslocamento de carga que puxou o veículo na curva
Escrito por Da Redação
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O acidente ocorreu quando o "bag" com a carga se deslocou - Foto: Gaby Campos
Uma carreta carregada com ureia tombou em uma curva na BR-376 entre Marilândia do Sul e Califórnia e deixou o trânsito lento em esquema de meia pista na tarde deste sábado (26).
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O acidente ocorreu quando o "bag" com a carga se deslocou e acabou puxando o veículo para o lado, causando o tombamento, a carga ficou espalhada pela pista.
O condutor, um homem de aproximadamente 45 anos, saiu ileso do incidente e sofreu apenas danos materiais. Equipes da concessionária Motiva PR atuam no controle do fluxo de veículos na região para orientar os motoristas nos dois sentidos da via, afetando o tráfego.