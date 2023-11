Tombamento de carreta na Serra do Cadeado deixa uma pessoa morta; veja

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (18) resultou na morte de uma pessoa na rodovia BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, na região da Serra do Cadeado. De acordo com as autoridades, o motorista do veículo, de 59 anos, morreu no local devido ao tombamento.

continua após publicidade

De acordo com informações, a carreta carregada com grãos de soja tombou na altura do quilômetro 314 da rodovia. Com o acidente, o veículo sofreu danos consideráveis, a carga ficou espalhada pela pista, e o trecho foi interditado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a grave ocorrência.



- LEIA MAIS: Polícia prende suspeitos de envolvimento em duplo homicídio em Jandaia

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News