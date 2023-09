Tombamento de carreta interdita PR-466 em Manoel Ribas

Acidente foi no trecho próximo a localidade Rio Quieto

Acidente foi no trecho próximo a localidade Rio Quieto

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um tombamento de carreta foi registrado no km 154 da Rodovia PR-466, no trecho próximo a localidade de Rio Quieto, entre Manoel Ribas e Pitanga, no início da manhã deste sábado (9) e interditou a pista nos dois sentidos.

continua após publicidade

O motorista da carreta, de 26 anos, que estava carregada com trigo, perdeu o controle do veículo e tombou em uma curva, próximo à localidade Rio Quieto.

- LEIA MAIS: Acidente entre dois ônibus deixa 40 feridos em Curitiba

continua após publicidade

Um caminhão tentou passar ao lado e acabou encalhando, impedindo a passagem de qualquer outro veículo.

A equipe da PRE foi acionada para o local, realizando a sinalização do trecho e auxiliando as demais equipes na remoção do produto e veículo.

Segundo socorristas da Defesa Civil de Manoel Ribas, o motorista da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital municipal, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

continua após publicidade

Até por volta das 10 horas a pista continuava interditada.

* Com informações NH Notícia/Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News