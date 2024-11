Tombamento de carreta deixa casal e criança feridos em Mauá da Serra

Três pessoas ficaram feridas após tombamento de uma carreta no início da tarde desta segunda-feira (28) na BR-376, trecho da Serra do Cadeado, em Mauá da Serra (PR). As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Um helicóptero do serviço aeromédico foi acionado para ajudar no socorro. (veja vídeo abaixo)

O acidente é um tombamento de carreta com saída de pista. As três pessoas - um casal e uma criança - estavam dentro da cabine. Não houve outro veículo envolvido. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 27 anos, sofreu ferimentos mais graves, com ferimentos na cabeça e escoriações. "Ela ficou presa na cabine e precisou ser desencarcerada, sendo encaminhada pelo serviço aeromédico ao Hospital da Providência", comenta a tenente Ana Paula Zanlorenzi, do 11º Grupamento dos Bombeiros de Apucarana, acrescentando que todas as vítimas foram socorridas conscientes e orientadas .

As duas duas vítimas - o motorista (27) e a menina (2) - já estavam fora da carreta quando o socorro chegou. Ambos sofreram escoriações e também foram encaminhados ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Foi necessário bloquear totalmente a pista para a realização do resgate. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e DER permanecem no local para orientar motoristas até a remoção do veículo.





