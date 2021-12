Tombamento de carreta bloqueia trecho da BR-376

Da Redação

Uma carreta carregada com frango congelado tombou na BR-376, em Mauá da Serra na manhã desta quinta-feira (2). A pista sentido Curitiba ficou totalmente interditada por alguns minutos e em seguida, o trânsito passou a seguir lentamente pelo acostamento, apenas para carros e motos. A carga ficou espalhada pela pista e parte dela foi saqueada por populares.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cabine da carreta atingiu a mureta de proteção que fica no meio da rodovia, ficando completamente destruída. O motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Uma equipe de Apucarana foi acionada para prestar apoio à ocorrência. "A princípio o caminhão ficou sem freios, o motorista atingiu o guard rail e tombou. Saímos de Apucarana com o caminhão de combate a incêndio e resgate e com uma ambulância. Uma outra equipe de Bombeiros que se deslocava pela rodovia realizando trabalho administrativo parou e prestou os primeiros atendimentos. Algumas pessoas também estavam tentando retirar o motorista do caminhão. O Samu de Faxinal também atendeu a ocorrência. O motorista sofreu um ferimento na região da cabeça, mas estava orientado e foi levado ao Hospital da Providência", explicou a tenente Ana Paula.

continua após publicidade .

Enquanto a situação ainda estava em atendimento, um outro tombamento ocorreu no mesmo trecho, desta vez, uma caminhão carregado de madeira. Por conta deste outro acidente, a pista ficou interditada nos dois sentidos.