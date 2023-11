Tombamento de caminhão deixa vítima fatal na PR-487 em Manoel Ribas

Um grave acidente de trânsito deixou um morto e um ferido na PR-487, na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 9 horas, entre os municípios de Manoel Ribas e Nova Tebas, na região central do Paraná. .

O condutor de um caminhão carregado de ferro perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou próximo à conhecida Curva dos Tijolos, no distrito da Vila Nova dos Alemães.

O caminhão estava com dois ocupantes. Um deles ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro homem teve ferimentos graves de queimaduras do óleo quente do motor.

Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Manoel Ribas. A Defesa Civil de Manoel Ribas e o Corpo de Bombeiros de Pitanga também atenderam a ocorrência.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil, peritos e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados.

* Com informações NH Notícias/Manoel Ribas

