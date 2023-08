Tombamento de caminhão deixa vítima encarcerada em Ivaiporã

Um acidente de trânsito ocorreu em Ivaiporã na tarde desta quinta-feira (3), na Rua Martins do Bairro Jardim Casa Grande 1. De acordo com as informações, um chamado foi feito por um cidadão que testemunhou o ocorrido, relatando um tombamento envolvendo um caminhão de modelo de cor vermelha.

continua após publicidade

O veículo pertence à empresa Tijolão Materiais para Construção e estava carregado com tijolos e telhas. O motorista, de 37 anos, acabou ficando preso nas ferragens devido ao acidente. Respondendo ao chamado, o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, prontamente, chegou ao local com o objetivo de resgatar a vítima do veículo acidentado.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e compareceu à cena, juntamente com a presença da Polícia Militar.

Segundo informações obtidas do boletim oficial da 6ª Companhia da PM, o acidente ocorreu quando o motorista estava realizando manobras e perdeu o controle do veículo devido à falha nos freios. Isso levou o caminhão a ganhar velocidade, especialmente, devido ao local, que apresenta uma descida. O caminhão acabou tombando em um terreno utilizado como pasto, localizado nos arredores do bairro urbano. As equipes de resgate trabalharam para liberar o motorista encarcerado.

Foto por Da Redação

Após o sucesso da operação, a vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Seus ferimentos foram considerados graves..

Siga o TNOnline no Google News