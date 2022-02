Toledo se reúne com Bolsonaro e ministros em Brasília

Da Redação

O prefeito Emerson Toledo, de Cambira, se reuniu nesta nesta quinta-feira (10) com o presidente Jair Bolsonaro, por intermédio do deputado federal, Filipe Barros, em Brasília.

O prefeito esteve ainda com os ministros da Cidadania, João Roma, com o ministro da Cultura, Mário Frias, e com a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

"Cambira é uma nova cidade e cada dia melhor. E não vai parar. É com essa certeza que estamos dando seguimento ao planejamento de governo elaborado para os próximos anos, sempre avançando, onde nossa função é garantir que isso ocorra com qualidade", afirma Toledo.

O presidente Bolsonaro e os ministros, segundo o prefeito, foram extremamente receptivos. "Saímos com a certeza de que Cambira vai continuar sendo contemplada com investimentos. Agradeço também ao deputado Filipe Barros, que tem sido um importante parceiro nessa luta”, complementa.