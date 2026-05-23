Tiros na madrugada: ocupantes de veículos disparam 10 vezes em Bom Sucesso

Ocupantes de dois veículos efetuaram cerca de dez disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (23), enquanto transitavam pela rodovia PR-546, na região de Bom Sucesso (PR). Ninguém foi atingido, mas o episódio mobilizou as equipes de segurança.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por um vigilante que estava próximo ao local e presenciou a situação. Ele relatou aos policiais que os tiros partiram de pessoas que viajavam em duas caminhonetes, descritas como uma VW Saveiro e uma Ford Ranger, que passavam pela pista.

Ainda de acordo com a testemunha, episódios de disparos em via pública não são novidade naquela localidade. O trabalhador informou à equipe policial que situações semelhantes já aconteceram na região e que o problema, inclusive, já estaria sendo monitorado e investigado.

Após registrar o relato, os policiais realizaram buscas pelas imediações na tentativa de localizar os veículos e os atiradores, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso foi oficializado e encaminhado para a Polícia Civil.