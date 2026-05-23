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Tiros na madrugada: ocupantes de veículos disparam 10 vezes em Bom Sucesso

Vigilante acionou a polícia após presenciar a cena em Bom Sucesso; segundo a testemunha, o problema é recorrente no trecho

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 09:19:22 Editado em 23.05.2026, 09:19:14
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Tiros na madrugada: ocupantes de veículos disparam 10 vezes em Bom Sucesso
Autor Caso foi registrado na madrugada deste sábado (23) - Foto: Ilustrativa Pixabay

Ocupantes de dois veículos efetuaram cerca de dez disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (23), enquanto transitavam pela rodovia PR-546, na região de Bom Sucesso (PR). Ninguém foi atingido, mas o episódio mobilizou as equipes de segurança.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por um vigilante que estava próximo ao local e presenciou a situação. Ele relatou aos policiais que os tiros partiram de pessoas que viajavam em duas caminhonetes, descritas como uma VW Saveiro e uma Ford Ranger, que passavam pela pista.

Ainda de acordo com a testemunha, episódios de disparos em via pública não são novidade naquela localidade. O trabalhador informou à equipe policial que situações semelhantes já aconteceram na região e que o problema, inclusive, já estaria sendo monitorado e investigado.

Após registrar o relato, os policiais realizaram buscas pelas imediações na tentativa de localizar os veículos e os atiradores, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso foi oficializado e encaminhado para a Polícia Civil.

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Bom Sucesso PR investigação policial POLICIA MILITAR Rodovia PR-546 tiros violência
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