Tiros em meio a mata mobilizam equipes da PM em Jandaia do Sul; veja

Disparos de arma de fogo em meio a uma área de mata em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, mobilizaram equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na tarde deste domingo (27). Conforme as autoridades, pelo menos quatro tiros foram disparados.

Policiais militares em patrulhamento pela Rua das Margaridas escutaram um disparo de arma de fogo quando passavam nas proximidades da ponte Ribeirão Cambará. Enquanto a viatura era estacionada, mas três tiros foram ouvidos. O caso aconteceu por volta das 16h30.

Foto por 10º BPM

Equipes do setor de inteligência do 10º BPM, que contam com um drone com câmera térmica, além de outras equipes de apoio foram acionadas para realizarem buscas no interior da mata. Apesar dos esforços e devido à grande extensão do local, o autor dos disparos não foi localizado.





Foto por 10º BPM

