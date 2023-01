Tiro em residência assusta moradores em Marilândia do Sul

Da Redação

O tiro acertou o vidro traseiro do veículo Fiat Palio de sua propriedade que estava estacionado na garagem

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta segunda-feira, 16, por uma moradora da Avenida Brasil, em Marilândia do Sul, depois que a casa dela foi alvo de um disparo de arma de fogo. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, a mulher contou aos policiais que estava em casa com algumas pessoas e que ouviram um disparo de arma de fogo no quintal.

Eles foram verificar o ocorrido e perceberam que o tiro acertou o vidro traseiro do veículo Fiat Palio de sua propriedade que estava estacionado na garagem. A moradora disse ainda que viu um vulto no muro do vizinho, porém não foi possível identificar o autor.

Os policiais realizaram patrulhamentos nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado.

