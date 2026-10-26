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Tiro atinge carro no centro de Cambira e motorista só nota no dia seguinte

Projétil perfurou a lataria e danificou o sistema de direção; veículo passará por perícia na Polícia Civil de Apucarana para ajudar na investigação

Escrito por Da Redação
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Tiro atinge carro no centro de Cambira e motorista só nota no dia seguinte
Autor BO foi registrado pela Polícia Militar e caso deve ser encaminhado à delegacia em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Um motorista teve uma surpresa assustadora ao descobrir que seu veículo, um Ford Escort, foi atingido por um disparo de arma de fogo enquanto trafegava pela Avenida Brasil, na região central de Cambira. O registro policial foi feito no início da noite de domingo (25).

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Segundo o relato, o condutor dirigia próximo ao cruzamento com a Rua Guanabara no dia anterior quando ouviu um barulho forte, semelhante a um estouro. Ele chegou a parar o automóvel na mesma hora para checar a situação, mas como não visualizou nenhum estrago aparente, seguiu viagem.

O dano real só foi percebido na manhã seguinte, enquanto o homem olhava o carro na garagem de casa. Ele notou um buraco na parte inferior do para-choque dianteiro, no lado direito. O tiro atravessou a peça e perfurou o reservatório de óleo da direção hidráulica. A suspeita é de que a bala tenha ficado presa dentro do próprio reservatório.

Após registrar o caso na polícia, a vítima foi orientada a levar o carro até a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana. O automóvel será submetido a uma perícia técnica, que tentará extrair o projétil e auxiliar na apuração de onde partiu o disparo.

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cambira Crime TIRO
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