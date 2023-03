Tio presta homenagem a adolescente vítima de acidente em Jandaia; veja

Da Redação

As primas morreram em um acidente nessa quinta

Uma tragédia levou a vida de duas alunas da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) no fim da manhã dessa quinta-feira (9), em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Houve uma colisão entre um ônibus escolar, onde as vítimas estavam, e um trem, na Rua Presidente Kennedy, na região da Vila Rica.

Uma das estudantes que morreu no acidente, identificada como Kimberly Caroline Pimenta, completou 15 anos recentemente e, por conta disso, ganhou uma festa de aniversário. Um dos tios dela fez imagens da comemoração e as utilizou para homenagear a jovem nas redes sociais.

Nas imagens, Kimberly aparece próximo à mesa de doces e divide o momento de alegria com amigos e familiares. O familiar alega que a sobrinha viveu “a melhor parte da vida”.Na sequência da publicação, ele se despede da garota com um "vai com Deus".

Veja:

A prima de Kimberly, Maria Vitória Gomes Ferreira, que tinha 10 anos e completou aniversário há poucos dias, também morreu na colisão. Ambas são sepultadas às 17h desta sexta-feira (10).

Conforme as informações apuradas no local pelo TNOnline, o coletivo transportava aproximadamente 28 pessoas. Todos os passageiros estavam sentados, e seriam crianças de 1 ano de idade até pré-adolescentes, além de duas monitoras da instituição e o motorista.

Vários ocupantes do veículo ficaram feridos. Inclusive, circula nas redes sociais pedidos de orações pelas vítimas.

Polícia ouve motorista

O motorista do ônibus da Apae foi ouvido e liberado pela Polícia Civil (PC) na tarde dessa quinta-feira. O delegado que está à frente do caso, Carlos Paravidino Machado, informou que o homem, que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do veículo também disse que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar. Para ler a matéria completa, clique aqui.

