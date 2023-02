Tio e sobrinho brigam por causa de cama em Jardim Alegre; entenda

Da Redação

Na noite desta sexta-feira (24), por volta das 23h50, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Projetada A, na cidade de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, para atender uma ocorrência de violência entre familiares. A confusão envolveu um adolescente, de 17 anos, e o tio que mora na mesma casa.

De acordo com o boletim de ocorrências, o adolescente relatou que estava deitado, quando o tio chegou e começou a agredi-lo, além de ter o enforcado e dado vários socos em seu rosto. A motivação para a violência seria porquê o jovem estaria deitado na cama do tio.

O menor disse, ainda, que na intenção de se proteger das agressões, pegou um facão que estava próximo da cama, e desferiu alguns golpes no tio, ferindo-o nas costas e na cabeça. Depois de ser atingido, o homem fugiu da casa.

Com apoio da ROTAM, a equipe da PM de Jardim Alegre realizou buscas na região com o intuito de localizar o homem ferido. No entanto, quando as autoridades retornaram para a residência, o tio também já estava no local. Ele foi encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal.

Questionado sobre a briga, o homem mão soube explicar o que havia acontecido e optou por não representar contra o sobrinho. O pai do jovem acompanhou todos os procedimentos pertinentes à ocorrência. Os envolvidos foram orientados.

O boletim de ocorrência será encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para providências cabíveis.

