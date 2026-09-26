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AMEAÇA

Tio é preso após tentar invadir casa das sobrinhas em Jandaia do Sul

Suspeito usou um pedaço de madeira para forçar o portão e ameaçou a família de morte; parentes temem violência sexual

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tio é preso após tentar invadir casa das sobrinhas em Jandaia do Sul
Autor Ele estava armado com um pedaço de madeira - Foto: Reprodução

Um homem de 53 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (25) após tentar invadir a casa da própria família, no centro de Jandaia do Sul (PR). Armado com um pedaço de madeira, ele tentou derrubar o portão da residência e ameaçou os parentes de morte.

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A Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas, uma jovem de 20 anos que estava limpando o imóvel no momento do ataque. Muito abalada, ela relatou que o tio só fugiu do local a pé após ser avisado de que as autoridades haviam sido chamadas.

Com as características do suspeito, os policiais fizeram buscas pela região e o encontraram a poucas quadras dali, na Avenida Getúlio Vargas. O homem ainda segurava a madeira usada para forçar o portão. Durante a abordagem, ele se mostrou bastante agitado e chegou a afirmar para a equipe policial que voltaria à casa das sobrinhas.

Histórico de perseguição

Na residência, o pai da jovem conversou com a polícia e revelou que as ameaças e importunações são frequentes. Segundo ele, o suspeito costuma vigiar a rotina da casa e espera os pais saírem para o trabalho para tentar invadir o local e atacar as moradoras.

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A família relatou episódios graves de assédio, incluindo uma ocasião em que o homem apareceu nu no portão perguntando pelas sobrinhas. Os parentes afirmaram aos policiais que vivem com medo constante de que ele cometa violência sexual contra a jovem e a irmã dela, que é menor de idade e já presenciou os ataques anteriores.

Diante do flagrante, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a madeira apreendida. A família também compareceu à unidade para prestar depoimento e solicitar medidas protetivas de urgência para tentar barrar a aproximação do agressor.

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ameaças Assédio jandaia do sul medidas protetivas Prisão violência domestica
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