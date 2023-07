Tio é preso após agredir sobrinha com um tapa no rosto em Ivaiporã

Na noite desta sexta-feira (21.07) a guarnição da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde a sobrinha teria sido agredida pelo tio, na Rua Castro Alves, em Ivaiporã.

No local em contato com a solicitante de 20 anos, ela passou a relatar, que após uma discussão por causa de uma bicicleta, seu tio lhe agrediu com um tapa no rosto.

Diante da vontade da vítima em representar, foi dada voz de prisão ao homem de 53 anos. Porém, o tio não acatou e tentou se evadir, sendo contido pela equipe e realizado uso de algemas.

No momento que o autor era conduzido ao camburão, sua irmã e mãe da vítima passaram a xingar os policiais de “vagabundos”.

Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados até a sede da 6ªCIPM para confecção do B.O.U e posteriormente até a Delegacia de Polícia para lavratura de flagrante delito.

