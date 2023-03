Tio é preso acusado de abusar do sobrinho deficiente mental

Da Redação

Um homem de 65 anos é acusado de abusar sexualmente do sobrinho de 17 anos, portador de deficiência mental. Ele foi preso nesta terça-feira (21) em Cândido de Abreu, onde residia há poucos meses.

O mandado judicial foi cumprido pela Polícia Civil de Manoel Ribas com apoio dos policiais civis de Cândido de Abreu.

De acordo com o delegado de Manoel Ribas, Mateus Macedo, as investigações apontam que o crime ocorreu na casa do acusado durante a estadia do adolescente, em Manoel Ribas.

O suspeito confirma que sua irmã e o sobrinho, realmente estiveram em sua casa em Manoel Ribas, mas nega ter cometido o abuso contra o adolescente.

A delegada da PCPR de Cândido de Abreu, Juliana Cordeiro, também investiga outros possíveis casos de estupro envolvendo o idoso na cidade.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Ribas, onde encontra-se à disposição da justiça.

