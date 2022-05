Tintas furtadas em colégio de Godoy Moreira são recuperadas

Da Redação

Compareceu ao Destacamento da Polícia Militar na quarta-feira (24) um senhor e passou a relatar que teria sido vítima de furto no dia anterior, e ele próprio teria recuperado as latas de tinta furtadas no Colégio de Godoy Moreira e que serão utilizadas para a pintura da quadra poliesportiva.

Ele relatou aos policiais militares que teria conseguido através de outro homem que devolveu os produtos após ficar sabendo que a polícia estaria atrás dele para prendê-lo. O homem que procurou a vítima disse também que não teria praticado o furto, mas que ficou sabendo quem foi e resolveu ajudar.

Diante dos fatos a equipe realizou rondas para encontrar os suspeitos, porém sem êxito.