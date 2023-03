TikToker afirma existência de suposto lobisomem no Vale do Ivaí; veja

Da Redação

Um vídeo sobre a existência de um suposto lobisomem em São João do Ivaí, no Norte do Paraná, está viralizando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Na publicação, o TikToker David de Lima afirma que uma aldeia indígena foi atacada por um monstro que, de acordo com relatos da população, seria um lobisomem.

Em três vídeos que somam mais de 436 mil visualizações, o jovem conta que alguns homens indígenas estavam sentados em uma roda, bebendo, quando um deles se descontrolou e se transformou na criatura sobrenatural. O lobisomem teria feito diversas vítimas e seu principal foco seriam as crianças. Assista no decorrer da matéria.

A postagem viralizou nas redes socais, mas, ainda de acordo com David, todas as publicações que estão sendo feitas sobre o caso estão sendo apagadas. "Estou sentindo uma camuflagem sobre esse ataque de um suposto lobisomem aos indígenas no Paraná. Google removeu, e o Facebook está removendo tudo sobre o acontecimento", pontuou uma internauta.

Com a enorme repercussão do caso na plataforma, e com o vídeo começando a circular nos grupos de mensagens, novos relatos surgiram. No segundo e terceiro vídeo que tratam sobre o lobisomem no interior do Paraná, David teria sido informado que a criatura fez novas vítimas em outra aldeia indígena, dessa vez em Nova Laranjeiras.



No local, os próprios indígenas teriam se reunido e agredido o homem que supostamente se transforma em lobisomem. "Não é fake não David, é real sim! Aqui na cidade estamos todos com medo. Estão falando também que ele fugiu depois [do ataque], e foi visto andando pela beira do asfalto todo machucado pela surra que levou [dos indígenas]", afirmou uma jovem, supostamente moradora do município de Nova Laranjeiras.

Verdade ou mito?



Apesar da grande repercussão das publicações, muitos moradores das proximidades de São João do Ivaí e Nova Laranjeiras afirmam que a história contada pelo TikToker não passa de um mito. Com mais de 2,3 milhões de seguidores, David de Lima divulga nas suas redes sociais as histórias que os brasileiros contam para ele.

A equipe de reportagem do TNOnline cobre as notícias e informações de todo o Vale do Ivaí e Paraná, mas, até o momento, não recebeu relatos sobre ataques de lobisomens na região. No entanto, há aqueles que acreditam na criatura sobrenatural.

"Na quaresma eu e minha mãe por muito medo já não vamos à igreja que é quase ao lado, pois o medo toma conta pelos relatos de cidades vizinhas", contou uma internauta. Uma jovem afirma que os ataques por lobisomens sempre existiu mas agora a repercussão está maior devido ao acesso à internet.

