Tia de prefeito ameaça pedir demissão de zeladora de hospital; entenda

Mulher foi até o local de trabalho da zeladora realizar as agressões e as ameaças

Uma mulher que trabalha na limpeza de um hospital de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, precisou acionar a Policia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (08), após ser agredida verbalmente e ameaçada pela tia do prefeito da cidade, segundo a PM.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a zeladora relatou que estava trabalhando no momento que a mulher chegou até ela, realizando agressões verbais e dizendo que iria pedir sua demissão para o prefeito da cidade. O hospital fica lozalizado na Rua Osvaldo Reglin Filho, no Centro da cidade.

Segundo a vítima, as agressões e as ameaças aconteceram porque a sua filha iniciou um namoro com o filho da mulher, e ela não concorda com o relacionamento. Segundo os policiais, a vítima foi orientada.

