Testemunha conta detalhes de acidente fatal: "desliguei o caminhão" - TNOnline

Um morador de São Pedro do Ivaí que presenciou o acidente fatal que provocou a morte de uma mulher de 32 anos, que estava conduzindo uma Honda Biz, com o filho de apenas 13 anos, contou detalhes de como tudo aconteceu.

A testemunha, que prefere não se identificar, desligou o caminhão e retirou as chaves, para impedir a fuga do condutor. "Eu tinha ido buscar um familiar numa cidade da região, quando passei em frente do posto de polícia, esse caminhão tava na minha frente, já fazendo manobras arriscadas, uma hora até ergueu as rodas. Quando chegou na entrada da cidade, eu vi que ele pulou o quebra-molas muito rápido e vi que começou a sair faísca embaixo. Eu ultrapassei ele para avisar e quando vi, percebi que tinha uma moto enroscada e uma mulher toda machucada já sem vida," detalha.

Ainda conforme a testemunha, ele chamou o socorro, entrou no caminhão e retirou a chave, pois o motorista queria fugir. " Ele estava bêbado, queria fugir, eu desliguei o caminhão e tirei a chave. O motorista desceu para ver o filho da vítima que tava no chão machucado e quase caiu em cima dele. Eu fiquei segurando ele até a chegada da Polícia Militar (PM), tinha até um pessoal querendo bater nele, mas eu disse que a polícia já estava vindo, foi um choque, horrível," disse.

Vanessa de Souza não resistiu aos graves ferimentos e morreu. O filho dela, sofreu ferimentos que a princípio não eram graves. Conhecidos da mulher contaram que ele estava fazendo uma entrega de lanche, comércio que é da família.

Foi realizado teste de etilômetro no motorista que constatou 0,52 mm/l, apontando que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado para a delegacia de Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Civil de Jandaia, o motorista foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao voltante, e será ouvido na manhã desta sexta-feira (7) pelo delegado.