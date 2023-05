Teste prático da CNH agora pode ser realizado em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Município foi incluído no programa Banca Itinerante do Detran-PR

Quem precisar tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação de Trânsito) em São João do Ivaí, não vai precisar mais viajar 45 km até Ivaiporã para fazer o exame prático. Atendendo pedido da prefeita Carla Emerenciano, o deputado estadual Artagão Júnior, conseguiu incluir o município no programa Banca Itinerante do Detran-PR, que visa oferecer o exame prático em cidades localizadas até 40 km de distância das Ciretrans pertencentes.

continua após publicidade .

Para a conclusão dos exames, as bancas utilizam de locais credenciados, como o Centro de Formação de Condutores (CFC). Em São João do Ivaí, a banca funcionará junto a Auto Escola São João.

“Fico muito feliz em poder ajudar nesta demanda que vai facilitar a vida dos candidatos no processo de habilitação, que não precisarão mais se deslocar até Ivaiporã, desta forma economizando tempo, dinheiro e evitando riscos na estrada”.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Prefeitura inaugura UBS Nilson Amâncio Pires, em São João do Ivaí

O diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado, esteve presente no ato. Ele inaugurou e destacou que já foram instaladas 20 bancas pelo estado e anunciou mais uma novidade. “Os alunos vão fazer o teste de direção aqui em São João do Ivaí e se passarem, já sairão da Auto Escola com a habilitação digital emitida”, explicou.

A prefeita Carla Emerenciano destacou o esforço para conseguir este benefício e disse que são atitudes assim que demonstram o compromisso em favorecer a população para que tenham praticidade e economia.

“Agradeço ao nosso deputado e a diretoria do DETRAN por atender nosso pedido. Com certeza este momento é histórico e significa um grande avanço, não só para São João do Ivaí, mas para os municípios vizinhos”, disse a prefeita.

Siga o TNOnline no Google News