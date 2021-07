Terreno ocupado por famílias em Lunardelli é urbanizado

Da Redação

O Bairro Nossa Senhora do Rocio, em Lunardelli, que no início de 2015 foi ocupado por moradores sem teto, está ganhando pavimentação asfáltica. Com mais essa obra da Prefeitura Municipal, beneficia as cerca de 170 famílias que moram no local com todo um conjunto de serviços básicos indispensáveis para atender bem as necessidades da comunidade.

Em 2017, quando o Prefeito Reinaldo Grola assumiu a gestão municipal, o bairro estava completamente abandonado, sem água e luz, e muitas pessoas ainda morando debaixo de lona.

Segundo Reinaldo Grola, a urbanização do bairro foi o grande desafio da administração. “Era o que nos tirava o sono. A gente sabia das dificuldades das pessoas que moravam aqui, que não tinham água, nem energia, era uma lama danada. Era muito complicado a situação dos moradores e a gente saiu em busca de solução”.

Aos poucos a administração municipal foi conseguindo urbanizar o bairro. Já nos primeiros dias da gestão de Grola, a Prefeitura realizou o cascalhamento das ruas, passou a oferecer os serviços de coleta de lixo, serviço de saúde e transporte escolar.

“Tivemos uma grande parceria com a Sanepar, com a Copel, que nos atendeu dentro de oito meses, instalando a água, a iluminação pública, a partir daí pudemos trabalhar com mais tranquilidade. Fizemos a instalação dos meios-fios, galerias pluviais e até a rede de esgoto que é uma das estruturas básicas mais importante hoje nós já temos instalado aqui”, relatou o prefeito.

Com relação as obras de pavimentação asfáltica que está sendo concluída no bairro, Grola diz que é mais uma conquista para os moradores que deixarão no passado o barro e a poeira. “Isso ai com certeza traz muito mais qualidade de vida, mais dignidade para os moradores. Trabalhamos os últimos quatro anos para urbanizar e hoje graças a Deus, podemos dizer que a comunidade Nossa Senhora do Rocio está urbanizada”, completou o prefeito.

Paula do Amaral, que foi uma das primeiras a se instalar no bairro e chegou a morar debaixo de lona se diz muito feliz com toda a infraestrutura montada no local. “É maravilhoso porque quando chegamos aqui não tinha nada, Mas quando o nosso prefeito Reinaldo Grola tudo mudou rapidamente. Antes morava na cidade, pagava aluguel caríssimo, e hoje tenho minha casa própria”.

Ana Cristina Ferreira de Lima, que trabalha na lavoura, também se mostra feliz com todas as conquistas. “Não tinha nada aqui e agora está melhorando e vai melhorar mais ainda se Deus quiser”, completou Ana Cristina.

Regularização dos imóveis

O prefeito lembra ainda que em 2017, havia um processo no Ministério Público, que teve origem movida pela gestão (2013-2016) pedindo a reintegração de posse.

“O terreno havia sido adquirido pela Prefeitura para habitação, então mesmo que precariamente naquela época, o objetivo da aquisição do terreno estava sendo cumprido. Quando assumimos, tivemos uma reunião com o Ministério Público, e tanto a juíza quanto a promotora nos questionaram sobre a intenção da reintegração ou sobre a regularização. Nós optamos então pela regularização”, comentou Grola.

E desde então a Prefeitura vem trabalhando com a documentação para a regularização dos imóveis. “Todo esse trabalho está sendo feito pela Secretária de Assistência Social, e é acompanhado pelo Ministério Público, temos que prestar informações constantemente. Depois vai entrar uma empresa para poder fazer toda a parte de divisão dos lotes, escrituração, criação das matrículas, existe o trabalho burocrático que precisa ser feito para regularizar definitivamente”.

Veja: