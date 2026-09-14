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DESENTENDIMENTO

Término de relacionamento acaba em confusão e mobiliza PM em Borrazópolis

Mulher foi até a casa do ex-namorado na noite deste domingo (13), segundo registro da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Término de relacionamento acaba em confusão e mobiliza PM em Borrazópolis
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência envolvendo ex-casal - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma confusão entre ex-namorados mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (13), na Avenida Paraná, em Borrazópolis.

Segundo o relato do homem à PM, a ex-namorada não aceitava o fim do relacionamento e permaneceu diante da casa.

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Ainda conforme o registro, ela estava agitada e o acusava de tê-la traído durante o relacionamento.

O homem informou aos policiais que não queria representar criminalmente contra a ex. Ele pediu apenas que ela deixasse o local.

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A equipe orientou a mulher a se afastar da residência. Ela atendeu à determinação e deixou o local.

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Borrazópolis conflitos pessoais ex-namorados notícias locais POLICIA MILITAR relacionamentos
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