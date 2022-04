Terminal Rodoviário de Ivaiporã vai ganhar melhorias

Da Redação

Após dedicar parte do 1º ano do mandato à elaboração de projetos de obras estruturantes para executar no município de Ivaiporã, a partir de 2022, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis voltou à atenção ao centro da cidade com o projeto Centro Novo.

continua após publicidade .

Durante visita ao Terminal Rodoviário, com objetivo de conferir a estrutura e ouvir as necessidades de quem trabalha e usufrui daquele espaço público, o prefeito Carlos Gil solicitou melhorias ao diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro.

A estrutura do Terminal Rodoviário também foi analisada pela arquiteta Silvana Zurlo –a pedido do prefeito Carlos Gil.

continua após publicidade .

“O Terminal Rodoviário é a porta de entrada na cidade e precisa de obras. Por isso, viemos conferir a estrutura e constatamos que é necessário realizar melhorias na cobertura, pintura e troca dos passeios, calçadas e mais acessibilidade”, informou o prefeito Carlos Gil, que também esteve na Praça da Bíblia – anexa ao Terminal Rodoviário.

As obras farão parte do projeto Centro Novo com a revitalização das Avenidas Brasil e Souza Naves, que incluirá ciclovia no centro dos canteiros.