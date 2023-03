Terceira vítima de acidente com ônibus da Apae é velada em Jandaia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Isabel deixa o esposo e uma filha

O corpo da cozinheira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, será velado neste sábado (11), na Capela Mortuária de Jandaia do Sul, norte do Paraná. A funcionária está entre as três vítimas fatais do trágico acidente entre um trem e um ônibus escolar, registrado na quinta-feira (9).

continua após publicidade .

Conforme informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento está marcado para às 17 horas deste domingo (12), no Cemitério de Jandaia do Sul.

- LEIA MAIS: Tragédia em Jandaia: 15 vítimas continuam internadas em hospitais

continua após publicidade .

Isabel estava internada no Hospital da Providência, de Apucarana. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Jandaia do Sul, o óbito foi confirmado sexta-feira (10) à noite. Amigos lamentam a morte de Isabel nas redes sociais. Ela deixa esposo e uma filha.

Além dela, outras duas meninas que estudavam na Apae também morreram no trágico acidente. as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15, foram sepultadas no final da tarde desta sexta-feira (11), no Cemitério Novo, em Jandaia do Sul.

- LEIA MAIS: Cozinheira da Apae é a 3ª vítima fatal de acidente em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

Conforme relatório do Departamento Municipal de Saúde de Jandaia do Sou, ainda há 15 vítimas do acidente internadas em hospitais de Apucarana, Arapongas, Londrina, Maringá e Sarandi. Até a manha deste sábado (11), sete estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) das unidades. Ainda segundo o departamento, dez pessoas tiveram alta hospitalar.

ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae. Clique aqui e saiba mais.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023. O TNonline esteve no local do acidente. Leia a matéria na íntegra.

Siga o TNOnline no Google News