Tentativa de roubo em Ivaiporã termina com perseguição e carro danificado

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Uma tentativa de roubo em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na noite de quarta-feira (29), por volta das 22h30, após um motorista ser perseguido por suspeitos em um carro escuro e ter o veículo atingido durante a fuga.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou trafegava por uma estrada rural quando percebeu um Corsa Hatch, de cor escura, parado às margens da via, que passou a persegui-lo.

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Na sequência, próximo a uma ponte, o carro suspeito ultrapassou o Toyota Corolla da vítima e tentou bloquear sua passagem. No entanto, o motorista conseguiu manobrar rapidamente e se evadir.

Durante a perseguição, os suspeitos colidiram na traseira do Corolla. Apesar disso, o condutor acelerou e conseguiu chegar até o Posto Petronas, onde pediu ajuda.

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A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região para localizar os envolvidos e o veículo usado na ação. Até o momento, porém, nenhum suspeito foi encontrado.

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