Tentativa de implantar ponto de tráfico termina com quatro presos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (30), quatro pessoas acabaram detidas em Borrazópolis e encaminhadas a delegacia, após confusão em uma casa na Av. Paraíba, onde um rapaz queria transformar o local em ponto de tráfico de drogas.

continua após publicidade .

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 23h30, a equipe foi acionada através do Copom a comparecer em uma casa na Av. Paraíba, onde segundo informações, um indivíduo estaria utilizando entorpecentes e disse que iria fazer do local ponto de tráfico.

Após a solicitante ter informado que não permitiria tal situação, ele passou a quebrar objetos no local e também teria agredido a mulher com aperto no pescoço e desferiu socos em seu braço.

continua após publicidade .

O autor permaneceu no local até a chegada da equipe policial, que deu voz de abordagem e não foi acatada. Ele resistiu com socos, empurrões e chutes contra os policiais, sendo necessário uso seletivo e diferenciado da força, além de spray de pimenta e bastão

Enquanto a equipe realizava a contenção do autor, outras três pessoas que estavam na casa entraram em luta corporal com os policiais. Um deles tentou por diversas vezes subtrair a arma do policial. Este já possui cumprimento de mandado de prisão por homicídio qualificado.

Diante da situação, foi solicitado apoio das equipes ROTAM e RPA de Faxinal, que auxiliaram na contenção e condução dos indivíduos. Posteriormente, eles foram levados ao hospital de Borrazópolis para laudo de lesões corporais e por fim até a Delegacia de Faxinal para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News