Tentativa de furto em mercearia termina com prisão de suspeito em Ivaiporã

Uma tentativa de furto em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na manhã de sexta-feira (29), por volta das 6h50. O caso foi registrado em uma mercearia localizada na Avenida Maranhão, onde um homem foi preso após invadir uma mercearia para tentar levar mercadorias e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom após uma denúncia de invasão ao comércio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma sacola com produtos do estabelecimento próxima a uma janela quebrada na parte superior do imóvel.

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Os proprietários compareceram em seguida e abriram a mercearia para que fosse realizada uma vistoria interna. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito escondido em um cômodo nos fundos do comércio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem apresentou comportamento agitado durante a abordagem e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 39,50 com ele.

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Já na sacola deixada do lado de fora do estabelecimento foram encontrados R$ 10 em dinheiro, 17 maços de cigarros e três pacotes de fumo. No interior da mercearia o suspeito defecou entre as prateleiras, deixando sujeira no local.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão. O suspeito e a vítima foram encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

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