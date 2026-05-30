Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
POLICIAA MILITAR

Tentativa de furto em mercearia termina com prisão de suspeito em Ivaiporã

Homem foi encontrado escondido nos fundos do comércio após invadir o estabelecimento na Avenida Maranhão.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 09:26:29 Editado em 30.05.2026, 10:31:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Tentativa de furto em mercearia termina com prisão de suspeito em Ivaiporã
Autor Detido foi encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma tentativa de furto em Ivaiporã mobilizou a Polícia Militar na manhã de sexta-feira (29), por volta das 6h50. O caso foi registrado em uma mercearia localizada na Avenida Maranhão, onde um homem foi preso após invadir uma mercearia para tentar levar mercadorias e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom após uma denúncia de invasão ao comércio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma sacola com produtos do estabelecimento próxima a uma janela quebrada na parte superior do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem é encontrado morto após incêndio em Faxinal; esposa e enteado são presos

Os proprietários compareceram em seguida e abriram a mercearia para que fosse realizada uma vistoria interna. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito escondido em um cômodo nos fundos do comércio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem apresentou comportamento agitado durante a abordagem e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 39,50 com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na sacola deixada do lado de fora do estabelecimento foram encontrados R$ 10 em dinheiro, 17 maços de cigarros e três pacotes de fumo. No interior da mercearia o suspeito defecou entre as prateleiras, deixando sujeira no local.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão. O suspeito e a vítima foram encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Furto invasão ivaipora Mercearia POLICIA MILITAR Prisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV