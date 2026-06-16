Tentativa de furto é registrada em comércio no Centro de Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma tentativa de furto foi registrada na madrugada desta terça-feira (16) em um estabelecimento comercial na Avenida Paraná, no Centro de Ivaiporã. A Polícia Militar foi até o local após o sistema de alarme ser acionado e encontrou sinais de arrombamento na entrada do imóvel.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando percebeu o disparo do alarme. Ao verificar a situação, os policiais constataram danos na fechadura da porta principal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Morador acorda e flagra ladrão armado com faca em seu quarto em Apucarana

Dentro do estabelecimento, havia marcas de barro na entrada e diversos objetos espalhados. Gavetas e armários também estavam revirados, indicando que alguém havia procurado por possíveis bens de valor.

Os policiais fizeram buscas em todos os cômodos do imóvel, mas nenhum suspeito foi localizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As responsáveis pelo comércio compareceram ao local para conferir os bens. Segundo elas, uma verificação preliminar não apontou o desaparecimento de dinheiro, mercadorias ou outros objetos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

O estabelecimento conta com sistema de monitoramento por câmeras. As imagens foram preservadas e poderão ser utilizadas durante a investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que orientou a responsável sobre os procedimentos cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Judiciária.



