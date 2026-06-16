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CRIMINALIDADE

Tentativa de furto é registrada em comércio no Centro de Ivaiporã

Alarme disparou durante a madrugada e levou policiais ao local; comércio apresentava sinais de arrombamento, mas nenhum item foi levado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 09:16:07 Editado em 16.06.2026, 09:16:03
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Tentativa de furto é registrada em comércio no Centro de Ivaiporã
Autor O caso será apurado pela Polícia Judiciária - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma tentativa de furto foi registrada na madrugada desta terça-feira (16) em um estabelecimento comercial na Avenida Paraná, no Centro de Ivaiporã. A Polícia Militar foi até o local após o sistema de alarme ser acionado e encontrou sinais de arrombamento na entrada do imóvel.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando percebeu o disparo do alarme. Ao verificar a situação, os policiais constataram danos na fechadura da porta principal.

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Dentro do estabelecimento, havia marcas de barro na entrada e diversos objetos espalhados. Gavetas e armários também estavam revirados, indicando que alguém havia procurado por possíveis bens de valor.

Os policiais fizeram buscas em todos os cômodos do imóvel, mas nenhum suspeito foi localizado.

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As responsáveis pelo comércio compareceram ao local para conferir os bens. Segundo elas, uma verificação preliminar não apontou o desaparecimento de dinheiro, mercadorias ou outros objetos.

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O estabelecimento conta com sistema de monitoramento por câmeras. As imagens foram preservadas e poderão ser utilizadas durante a investigação.

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A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que orientou a responsável sobre os procedimentos cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Judiciária.


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ARROMBAMENTO Furto investigação policial ivaipora POLICIA MILITAR segurança comercial
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