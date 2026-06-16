Tentativa de furto é registrada em comércio no Centro de Ivaiporã
Alarme disparou durante a madrugada e levou policiais ao local; comércio apresentava sinais de arrombamento, mas nenhum item foi levado.
Uma tentativa de furto foi registrada na madrugada desta terça-feira (16) em um estabelecimento comercial na Avenida Paraná, no Centro de Ivaiporã. A Polícia Militar foi até o local após o sistema de alarme ser acionado e encontrou sinais de arrombamento na entrada do imóvel.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando percebeu o disparo do alarme. Ao verificar a situação, os policiais constataram danos na fechadura da porta principal.
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Dentro do estabelecimento, havia marcas de barro na entrada e diversos objetos espalhados. Gavetas e armários também estavam revirados, indicando que alguém havia procurado por possíveis bens de valor.
Os policiais fizeram buscas em todos os cômodos do imóvel, mas nenhum suspeito foi localizado.
As responsáveis pelo comércio compareceram ao local para conferir os bens. Segundo elas, uma verificação preliminar não apontou o desaparecimento de dinheiro, mercadorias ou outros objetos.
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O estabelecimento conta com sistema de monitoramento por câmeras. As imagens foram preservadas e poderão ser utilizadas durante a investigação.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que orientou a responsável sobre os procedimentos cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Judiciária.