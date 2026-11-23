Sacerdote deixou Borrazópolis após 12 anos de atuação na cidade e chegou a ser filmado caminhando pelo acostamento da rodovia sentido Kaloré





O padre Paulo César Alves Rodrigues desistiu da caminhada de aproximadamente 80 quilômetros que havia iniciado na manhã desta segunda-feira (23), entre Borrazópolis e Arapongas, no norte do Paraná, após a chegada de um novo temporal na região. O sacerdote pretendia cumprir uma promessa religiosa percorrendo o trajeto a pé até a cidade onde assumirá a condução da Paróquia São Francisco de Assis.

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Antes de interromper o percurso por conta das condições climáticas, o religioso deixou Borrazópolis pela rodovia no sentido de Kaloré. O início da jornada foi registrado em vídeo por moradores locais, incluindo uma gravação feita por Regiane Berto, que mostra o padre caminhando pelo acostamento na altura da ponte sobre o Rio Bom, na divisa entre os dois municípios.

A partida ocorreu um dia após a missa de despedida do sacerdote na Paróquia Imaculada Conceição, em Borrazópolis, onde atuou durante os últimos 12 anos. Na celebração realizada na noite de domingo (22), que também encerrou um acampamento católico, padre Paulo foi homenageado pelos fiéis e recebeu o título de Cidadão Honorário do município.

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Durante sua trajetória na cidade, o religioso fundou a Comunidade Católica Jesus Misericordioso (CCJM), responsável pela implantação dos acampamentos católicos locais. Ao agradecer a honraria, o sacerdote destacou que Borrazópolis foi o local onde morou por mais tempo e comparou o título recebido a um "registro de nascimento", em referência ao vínculo criado com a população.

Antes de interromper o percurso por conta das condições climáticas, o religioso deixou Borrazópolis pela rodovia no sentido de Kaloré - Foto: - Reprodução Antes de interromper o percurso por conta das condições climáticas, o religioso deixou Borrazópolis pela rodovia no sentido de Kaloré - Foto: - Reprodução

A posse oficial do padre Paulo em Arapongas está marcada para o dia 6 de dezembro, às 19h. Já o comando da Paróquia Imaculada Conceição, em Borrazópolis, passará para o padre Lucas Caetano da Silva, vindo de Colorado, cuja cerimônia de posse acontecerá no próximo domingo (29), às 9h.