Temporal em Rio Bom causa danos em casas e propriedades rurais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um forte temporal registrado na madrugada desta quarta-feira (21), entre as 4h45 e 6h, prejudicou residências, propriedades rurais e estradas de Rio Bom, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito do município, Moisés José de Andrade, a prefeitura de Rio Bom e a Defesa Civil trabalham para dar apoio às famílias prejudicadas pela forte ventania e chuva com granizo.

-LEIA MAIS: Ventos de até 100 Km/h danificam 123 postes no Norte do Paraná

continua após publicidade .

"Estamos desde a manhã dando atenção para as situações mais urgentes, o temporal foi bastante forte durante a madrugada e estamos trabalhando nas estradas e casas que foram alagadas", disse o prefeito.

Ainda de acordo com Moisés, cerca de 30 residências sofreram danos, por destelhamento ou alagamento, por conta do temporal. Além disso, diversas árvores sofreram queda e 15 propriedades rurais também foram prejudicadas pela chuva.

Quedas de árvores na rede elétrica aconteceram na região do bairro Cem Alqueires e na estrada que liga a cidade ao distrito de Santo Antônio de Pádua. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 21 propriedades rurais estão sem energia.

Siga o TNOnline no Google News