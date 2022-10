Temporal destelha casas e destrói plantação em Mauá da Serra e Faxinal

Da Redação

O temporal registrado neste sábado (30) causou vários estragos em municípios do Vale do Ivaí, no norte do Paraná. De acordo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições do tempo ainda serão de instabilidade com previsão de chuva para este domingo (30).

continua após publicidade .

fonte: Wellington Jonys/Reprodução Vento derrubou monumento do milho do em Mauá da Serra

Em Mauá da Serra, a força do vento destelhou casas, causou danos a estrutura de empresas agrícolas, posto de combustível e até ao monumento 'Capital do Milho' foi danificado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Queda de energia afeta produção e abastecimento em Apucarana e região



Em Faxinal, a chuva prejudicou a plantação de tomate em uma propriedade rural. O vento forte destruiu as estufas e causou danos.

fonte: Colaboração/WhatsApp Estufas de tomate foram prejudicadas pela chuva em Faxinal

continua após publicidade .

IVAIPORÃ

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Ivaiporã foram mobilizadas na tarde deste sábado (29), para prestar atendimento a diversas pessoas que foram afetadas pelo temporal que atingiu a cidade. Até o momento, não há informação de feridos. Foram registrados casos de destelhamentos em casas no centro da cidade, e em vários bairros.

Após o vendaval, que durou aproximadamente 30 minutos, mais da metade da cidade ficou sem energia elétrica, já que em vários pontos a rede elétrica foi arrebentada pelas árvores que caíram.

Vendaval deixou 145 mil casas sem energia no norte do Paraná

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 145 mil casas ficaram sem energia, a maioria na região de Londrina.



Siga o TNOnline no Google News