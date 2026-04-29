Temporal derruba árvores e postes em Ivaiporã nesta quarta-feira (29)

Uma chuva acompanhada de ventos intensos causou transtornos e estragos em Ivaiporã (PR) na tarde desta quarta-feira (29). Quedas de árvores e galhos geraram bloqueios parciais em vias e o acionamento de equipes de emergência. A região do Hospital e Maternidade Ivaiporã foi uma das mais afetadas, ficando sem energia elétrica após o desabamento de três postes. Apesar dos incidentes e do susto, não houve confirmação de feridos até o momento.

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De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jeferson Palopoli, o vendaval ocorreu por volta das 14h30. "Foi uma rajada de vento de aproximadamente sete segundos que passou e derrubou cerca de sete árvores", acrescentou.

Moradores relataram em grupos de WhatsApp que a Avenida Paraná, nas proximidades da Apae e do Posto Ivaiporã, também registrou bloqueios pela queda de galhos e árvores. Já na Avenida Brasil, o impacto sobre a rede elétrica foi grande, culminando no estouro de um transformador. "A Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e a Copel estão trabalhando firme para restabelecer a energia o quanto antes aqui na região do Hospital e Maternidade Ivaiporã", disse Jeferson.

Foto: TNOnline Foto: TNOnline

Alerta no Vale do Ivaí

A Defesa Civil mantém o monitoramento constante, já que o Vale do Ivaí está sob alerta de tempestades. "Em caso de vento o ideal é procurar um local adequado para se abrigar e não correr risco. O mais importante de tudo é a vida", orientou. o coordenador.