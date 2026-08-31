Temporal com granizo muda paisagem de Borrazópolis (PR) e acumula gelo em praça

Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de Borrazópolis na noite deste domingo (30), provocando danos materiais nas zonas urbana e rural, além de transformar temporariamente a paisagem do município. A tempestade chamou a atenção pela grande quantidade de pedras de gelo, mas, até a publicação desta reportagem, não havia registros de pessoas feridas.

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O volume de granizo foi tão intenso que encobriu completamente o gramado da Praça da República. O cenário central, habitualmente verde, ficou branco, assemelhando-se aos efeitos visuais de uma forte geada. Moradores de diversos bairros registraram o fenômeno em vídeos e fotos, detalhando o acúmulo expressivo de gelo nos quintais, jardins e cantos das residências.

A força do temporal também gerou preocupação imediata com o patrimônio da população e a produção agrícola. Já existem relatos confirmados em vídeo de prejuízos em lavouras de aveia na área rural e de danos estruturais em casas, especialmente com a quebra de telhas de fibrocimento. Moradores que deixaram veículos estacionados fora das garagens também enfrentam o risco de avarias. A situação continua sendo monitorada pela imprensa local e autoridades para um levantamento mais detalhado de todos os estragos provocados pelo clima.

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