Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CHUVA FORTE

Temporal com granizo muda paisagem de Borrazópolis (PR) e acumula gelo em praça

Fenômeno climático atingiu as zonas urbana e rural do município, deixando estragos preliminares em lavouras de aveia e casas.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Temporal com granizo muda paisagem de Borrazópolis (PR) e acumula gelo em praça
Autor Foto: Colaboração Blog do Berimbau

Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de Borrazópolis na noite deste domingo (30), provocando danos materiais nas zonas urbana e rural, além de transformar temporariamente a paisagem do município. A tempestade chamou a atenção pela grande quantidade de pedras de gelo, mas, até a publicação desta reportagem, não havia registros de pessoas feridas.

📰 LEIA MAIS: Após tempestade, Apucarana volta a entrar em alerta para temporais e ventos de até 54 km/h nesta segunda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O volume de granizo foi tão intenso que encobriu completamente o gramado da Praça da República. O cenário central, habitualmente verde, ficou branco, assemelhando-se aos efeitos visuais de uma forte geada. Moradores de diversos bairros registraram o fenômeno em vídeos e fotos, detalhando o acúmulo expressivo de gelo nos quintais, jardins e cantos das residências.

A força do temporal também gerou preocupação imediata com o patrimônio da população e a produção agrícola. Já existem relatos confirmados em vídeo de prejuízos em lavouras de aveia na área rural e de danos estruturais em casas, especialmente com a quebra de telhas de fibrocimento. Moradores que deixaram veículos estacionados fora das garagens também enfrentam o risco de avarias. A situação continua sendo monitorada pela imprensa local e autoridades para um levantamento mais detalhado de todos os estragos provocados pelo clima.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Borrazópolis clima severo danos materiais granizo prejuízos agrícolas tempestade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV