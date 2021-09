Da Redação

O temporal com fortes ventos ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (08) atingiu vários municípios do Vale do Ivaí. Em Jandaia do Sul, Cambira, Lunardelli, Grandes Rios e Lidianópolis houve destelhamentos e chuva de granizo. As pedras que caíram eram tão grandes que chegaram a danificar veículos.

continua após publicidade .

Em Lidianópolis, trecho da rodovia PR-466 chegou a ficar interditada com a queda de galhos de árvores. Também em Lidianópolis, vários barracões tiveram a cobertura danificada.



Em Grandes Rios, galhos caídos na rodovia que dá acesso a cidade também interditaram um trecho da via. Uma torre de empresa de internet caiu sobre a Igreja Matriz, Paróquia São Judas Tadeu. Não há informações sobre feridos.

continua após publicidade .

Segundo a Copel, houve desligamentos de energia em diversos municípios e os mais afetados proporcionalmente são Lidianópolis, Grandes Rios e Rosário do Ivaí.

Assista ao granizo em Jandaia do Sul:

Temporal causa danos em diversos municípios da região; vídeo - Vídeo por: tnonline