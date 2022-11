Temporal atingiu 1,8 mil moradores em Mauá da Serra

Da Redação

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), assinou decreto de emergência no município, após o temporal do último sábado (29) deixar um rastro de destruição na cidade. Ao todo, 1.885 pessoas foram afetadas, o que representa 17% da população total de Mauá da Serra, segundo boletim da Coordenadoria Estadual Defesa Civil do Paraná.

O decreto de emergência ainda precisa ser homologado pela Defesa Civil do Paraná antes de ser publicado.

"Na minha opinião, a cidade foi atingida por um tornado. Nunca vi nada parecido em toda minha vida" - Hermes Wicthoff, Prefeito de Mauá da Serra

Ele assinala que o temporal com ventos fortes foi registrado por volta das 14h30 de sábado (29), derrubando árvores e provocando o destelhamento de pelo menos 170 residências, além de empresas e prédios públicos. “O vento forte destelhou a Prefeitura, Câmara, o posto de saúde principal, o Colégio Estadual João Plath e quatro escolas municipais”, conta o prefeito, que teve a própria casa também atingida.

Segundo ele, árvores caíram sobre a fiação, prejudicando o abastecimento de energia elétrica e os serviços de telefonia. “A energia elétrica voltou em 60% da cidade ontem à noite (segunda-feira). A zona rural e 40% da cidade estão sem luz há 72 horas”, afirma o prefeito.

A eleição de domingo (30) foi feita com uso de baterias. Por conta do temporal, a cidade teve a maior abstenção do segundo turno, com 27%. A cidade também sofreu com a falta de água, outra consequência dos problemas com a energia elétrica, que começou a voltar nesta manhã.

“Estamos agora aguardando a homologação do decreto de Defesa Civil para receber recursos do governo estadual e ajudar a população com Eternit e alimentos”, afirma, observando que o município já providenciou a distribuição de lonas para os afetados.

Segundo o prefeito, seis famílias ficaram desabrigadas e duas pessoas sofreram ferimentos leves. Uma criança machucou o braço ao fechar a porta por conta do vento forte, enquanto um agricultor foi atingido por um galho de árvore.

IVAIPORÃ

Além de Mauá da Serra, Ivaiporã também foi uma das mais atingidas na região. Segundo o boletim da Coordenadoria Estadual Defesa Civil, 420 pessoas foram afetadas na cidade e 300 casas afetadas pela tempestade.

O Vale do Ivaí foi uma das regiões mais prejudicadas pelo temporal. Em Rosário do Ivaí, dez postes de energia foram derrubados, deixando a cidade sem luz. “Além dos muitos postes quebrados, encontramos árvores sobre a rede elétrica e diversos pontos com cabos rompidos. Com reforços recebidos de outras localidades, conseguimos finalmente reconstruir esses trechos do sistema de distribuição”, explica o supervisor regional de Manutenção da Copel, Wagner Bonifácio.

O abastecimento principal também está regularizado em Godoy Moreira e Rio Branco do Ivaí. No entanto, as equipes da Copel ainda trabalhavam em 418 ocorrências na região nesta terça-feira (1º).

Com a falta de energia, muitos municípios tiveram problemas no abastecimento de água. Segundo a Sanepar, os distritos Vila União e Campineiro do Sul, em Rosário do Ivaí, Dinizópolis, em Cruzmaltina, e Flórida do Ivaí, em Grande Rios, ainda estava sem energia nas unidades de captação de água nesta terça. A cidade de Lidianópolis, permanecia com dificuldade na produção de água.

Califórnia segue em recuperação, mas com níveis dos reservatórios bastante baixos após a parada no sistema de abastecimento devido à alta turbidez do Rio Água das Seis. Grandes Rios também está operando todos os poços nesta terça-feira, porém a distribuição de água ainda não foi totalmente normalizada.

Por Fernando Klein

