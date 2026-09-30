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FORTES VENTOS

Temporal arranca teto de loja de móveis em Grandes Rios; veja o vídeo

Apesar dos danos materiais na estrutura, empresário afirma que produtos estão intactos e que ninguém se feriu durante o incidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O município de Grandes Rios foi atingido por chuvas acompanhadas de fortes ventos na noite de terça-feira (29), o que resultou na queda da cobertura de uma loja de móveis da cidade. O empresário Dayrton Farias Lima, proprietário do estabelecimento atingido, utilizou as redes sociais para divulgar um vídeo detalhando os estragos e tranquilizando a comunidade.

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-LEIA MAIS: Temporal gera estragos e transtornos em municípios do Vale do Ivaí

De acordo com o relato e as imagens registradas por Lima, a estrutura metálica do telhado da loja Rio Móveis foi arrancada pela força do vento, voou por cima do prédio vizinho e acabou parando sobre a fiação elétrica da rua. Apesar do susto e do cenário de destruição estrutural, não houve o registro de feridos.

"Ontem à noite fomos vítimas desse vendaval. Graças a Deus, não tivemos vítimas. Não machucou ninguém. Mas a cobertura da loja passou por cima da Cresol e acabou caindo aqui nas fiações", relatou o empresário.

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Apesar do destelhamento, o estoque da loja foi preservado. O prédio conta com uma laje de concreto sob o telhado que foi levado pelo vento, o que protegeu os produtos da ação da chuva.


Temporal arranca teto de loja de móveis em Grandes Rios; veja o vídeo
AutorTemporal atingiu Grandes Rios - Foto: Reprodução
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